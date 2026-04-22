NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyareti kapsamında Ankara'da önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü, daha sonra ASELSAN tesislerini gezdi. Rutte daha sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARINDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara’daki ASELSAN tesislerini ziyaret etti. Bu bağlamda açıklamalarda bulunan Rutte şöyle konuştu:

"(Savunma sanayisi) Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. İhtiyacımız olan şey, savunma sanayisi üretimini hızlandırmak, aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmek.

Bu, NATO için en önemli önceliklerden biri. Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri bu olacak”

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: ÇOK ULUSLU KOLORDU ÇALIŞMALARI ELE ALINMIŞTIR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ülkemize gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, Sayın Bakanımız Yaşar Güler ile gerçekleştirilen görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alınmıştır. Bu çerçevede, ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş; NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır" denildi.