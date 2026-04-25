Altın, petrol, dolar, bitcoin'de son durum ne? Piyasalarda son durum

ABD-İran arasındaki ateşkesin uzamasının ardından piyasalarda dalgalanmalar tekrar başladı. Hafta sonu küresel piyasaların kapalı olması nedeniyle brent petrol sabit seyrederken gram altında yukarı yönlü bir seyir söz konusu. İşte piyasalardaki güncel veriler.

Hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle brent petrol ve gümüş dünkü kapanış değerleriyle aynı seyrediyor. Gram altında yukarı yönlü bir hareket söz konusu. İşte günün ilk saatlerinde piyasaların güncel durumu;

Gram Altın Bugün Ne Kadar?

Kapalı Çarşı’da bugün gram altının alış fiyatı 6.749 satış fiyatı ise 6.841 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?

Kapalı Çarşı’da bugün çeyrek altının alış fiyatı 11.302 satış fiyatı ise; 11.217 TL’den işlem görüyor

ONS Altın Bugün Ne Kadar?

Ons altının 25 Nisan’daki Kapalı Çarşı alış fiyatı 4.708 dolar satış fiyatı ise; 4.709

Yarım Altın Bugün Ne Kadar?

Kapalı Çarşı’da 25 Nisan yarım altın verileri şöyle; alış; 22.064 satış fiyatı; 22.469 TL

Dolar Bugün Ne Kadar?

Bugün anlık serbest piyasa abd doları alış fiyatı 44,9913 TL, satış fiyatı 45,0137 TL şeklindedir.

Euro Bugün Ne Kadar?

Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,7396 TL, satış fiyatı 52,7544 TL şeklindedir.

Brent Petrol Bugün Ne Kadar?

Brent Petrol vadelilerinin günün ilk saatlerinde fiyatı 106,56. Son kapanış fiyatı ise 105,07 dolar.

Gümüş Bugün Ne Kadar?

25 Nisan 2026 itibarıyla gram gümüş, piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak yaklaşık 107 TL - 110 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Güncel verilere göre gümüşün gramı 109-110 TL civarında bir seyir izlerken, Altın.doviz.com verilerine göre 1 gram gümüş yaklaşık 109,55 TL'den işlem görüyor.

Bitcoin Bugün Ne Kadar?

1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.498.600 TL ve 77.888 dolara karşılık gelmektedir.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

