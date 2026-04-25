Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, görevden alındı. Yılmaz yaklaşık 4 yıldır Bakan yardımcılığı görevindeydi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü görevinden Bilal Erdoğan'ın desteklemesiyle Milli Eğitim'e geçen ve bugün eğitimdeki temel sıkıntıların sebeplerini hazırlayan gerici eğitim modelinin mimarlarından biri olan Nazif Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda skandal bir açıklamayla gündeme gelmişti.

İmam Hatip liselerinde Türkçe'nin konuşulmasının yasaklanmasını savunan Yılmaz, "Türkçe öldü" diyerek okullarda Arapça eğitim verilmesini istemişti. Yılmaz amacına ulaşamadan bir gece yarısı kararnamesiyle görevinden alındı.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.