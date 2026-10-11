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Yapay zekâ teknolojilerinin adalet mekanizmasındaki sınırları, ABD'de yaşanan sıra dışı bir davayla yeniden tartışmaya açıldı. Arizona'da 2021 yılında bir trafik tartışması sonucu yaşamını yitiren Christopher Pelkey'nin dijital olarak yeniden oluşturulan ses ve görüntüsü, sanığın ceza duruşmasında mahkeme salonunda dinletildi. Kurbanın kız kardeşi tarafından hazırlatılan ve sanığa seslenen video, ilk derece mahkemesi hakimi üzerinde derin bir etki bıraktı ve sanık Gabriel Paul Horcasitas 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TEMYİZ MAHKEMESİNDEN "MANİPÜLASYON" UYARISI

Kararın ardından harekete geçen sanık avukatları, maktulün ağzından söyletilen ifadelerin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle üst mahkemeye başvurdu. İtirazı değerlendiren Arizona Temyiz Mahkemesi, üç hakimden oluşan heyetle kararı bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi. Heyet, yapay zekâ içeriklerinin kurbanın gerçek düşüncelerini garanti edemeyeceğini ve yakınları tarafından kurgulanan bu beyanların mahkeme kararlarına haksız duygu yükü ve manipülasyon katabileceğini vurguladı.

Gelişme, yapay zekânın hukuk sisteminde delil veya etki beyanı olarak kullanılmasının önüne geçecek kesin kuralların getirilmesi gerektiği yönündeki uzman görüşlerini de güçlendirdi.