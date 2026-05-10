Mayıs 2026… Atlantik’in ortasında süzülen lüks keşif gemisi MV Hondius… Sislerin arasından ağır ağır ilerleyen dev bir çelik yığını… İçinde zengin turistler, belgeselciler, kuş gözlemcileri, macera tutkunları… Ve bir anda manşetlere düşen o cümle: “Ölümcül virüs gemide!”

Modern çağın korku senaryosu artık böyle başlıyor. Eskiden korku filmlerinde hayaletli şatolar vardı; şimdi ise Wi-Fi bağlantılı lüks gemiler, YouTuber’lar ve sosyal medya bildirimleri var. Birkaç saat içinde ekranlara aynı ton hâkim oluyor: kırmızı bantlar, acil durum müzikleri, “SON DAKİKA” yazıları… Sanki Atlantik’in ortasında küçük çaplı bir sağlık vakası değil de kıyametin fragmanı yaşanıyor.

Hantavirüs…

Adını duyanın aklına hemen yeni bir pandemi geliyor. Çünkü dünya artık hastalıkları tıbbi terimlerle değil, travmalarla algılıyor. COVID sonrası insanlık, psikolojik olarak sürekli siren sesi duyan bir şehre döndü. En ufak bir virüs haberi geliyor ve toplum refleks olarak market raflarına bakmaya başlıyor. Kolonya, maske, makarna… İnsanlık adeta görünmeyen bir alarm sistemine bağlandı.

MV Hondius’ta üç kişinin hayatını kaybetmesi elbette ciddiye alınmalı. Andes suşu sıradan bir grip değil. Ancak olayın kendisinden daha hızlı yayılan şeyin virüs değil, korku olması dikkat çekici. Dünya Sağlık Örgütü “genel risk düşük” diyor. Türkiye’de doğrulanmış vaka yok. Temas takibi sürüyor. Gemide fare görüldüğüne dair bilgi yok. İlk bulaşın Arjantin’deki bir çöplük ziyareti sırasında gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor. Bilim insanları tabloyu sakin biçimde açıklıyor.

Ama sosyal medya bilimden nefret edercesine başka bir evrene geçti bile.

Bir taraf çoktan “Yeni pandemi geliyor!” diye bağırıyor. Diğer taraf “küresel deney”, “yeni aşı sezonu hazırlığı”, “turizm lobisinin oyunu” diyerek komplo fabrikalarını gece vardiyasına sokmuş durumda. Sanki dünyanın gizli bir yeraltı merkezinde kötü adamlar oturup “Bu yaz hangi virüsü trend yapalım?” toplantısı yapıyor.

Üstelik olayın içine tanınmış isimler girince panik daha da büyüyor. Ruhi Çenet gemiden erken indi diye ayrı senaryo yazıldı. Düğüne katılması bile bazı çevrelerde neredeyse Netflix dizisi gibi işlendi. “Acaba taşıdı mı?”, “Temas etti mi?”, “Yeni zincir mi başlıyor?” Tartışmalar öyle bir noktaya geldi ki insan bazen şunu düşünüyor: Virüsten çok dedikodu bulaşıcı olabilir.

Öte yanda Emin Yoğurtçuoğlu ve eşi gibi gemide kalan isimler daha sakin açıklamalar yapıyor. Fakat sakinlik artık çağımızın en değersiz davranışı. Çünkü korku satıyor. Panik tıklanıyor. Soğukkanlılık ise algoritmanın sevmediği bir karakter kusuru hâline geldi.

Hatırlayın… 2020’de sosyal medyada dolaşan o videoları… Çin’de insanların yürürken aniden yere düşüp öldüğü görüntüler… Sonradan çoğunun eski kayıt, başka hastalık ya da düpedüz kurgu olduğu ortaya çıkmıştı. Ama gerçek önemli değildi; önemli olan duyguydu. İnsanlık o dönem gerçekle değil, korkunun sinematik kurgusuyla yaşadı.

Şimdi aynı atmosfer yeniden üretiliyor.

Bir lüks gemi… Atlantik… Gizemli virüs… Ölen yolcular… YouTuber… Tahliye…

Eksik olan tek şey fonda çalan Hollywood müziği.

Oysa meselenin bilimsel tarafı çok daha sade. Hantavirüs yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Genellikle kemirgen dışkısı ve idrarıyla bulaşıyor. Andes varyantında sınırlı insandan insana bulaş ihtimali biliniyor ama bunun için uzun ve yakın temas gerekiyor. Yani sosyal medyada anlatıldığı gibi birinin yanından geçince havadan yayılan kıyamet virüsü değil.

Fakat çağımızın en büyük endüstrisi artık korku üretimi. Eskiden petrol savaşları vardı, şimdi dikkat savaşları var. Kim daha fazla korkutursa o kazanıyor. Bir ekran yüzü çıkıp sakin konuşsa kimse izlemiyor; ama gözlerini büyütüp “Asıl gerçekleri açıklıyorum!” dediği anda milyonlar ekrana koşuyor.

İşin ironik tarafıysa, gerçek tehditlerden bahsedilmiyor.

İklim değişikliğiyle bozulan ekosistemler… Kemirgen popülasyonlarının artması… Aşırı turizmin en uzak coğrafyalara kadar hastalık taşıma riski… Doğanın insan faaliyetleriyle dengesinin bozulması…

Bunlar ciddi meseleler. Ama bunları konuşmak emek istiyor. Veri istiyor. Bilim istiyor. Oysa komplo teorisi üretmek çok daha kolay. Bir loş oda, birkaç caps lock cümle ve dramatik müzik yeterli.

Toplum artık bilgiyle değil, atmosferle ikna oluyor.

Ve en ürkütücü olanı, korkular pandemiye dönüşmesi. Çünkü korku, biyolojik hastalıklardan daha hızlı yayılır. Bir insandan diğerine sadece temasla değil; ekranla, bildirimle, başlıkla bulaşır. Ve etkisi çok daha derin olur: güvensizlik, paranoya, toplumsal yorgunluk…

Bugün Hantavirüs üzerinden pompalanan atmosfer biraz da bunu gösteriyor. İnsanlık artık her sağlık haberinde kıyametin fragmanını arıyor. Bilim insanları “risk düşük” dedikçe bazıları hayal kırıklığına uğruyor sanki. Çünkü felaket çağında sakin gerçekler yeterince heyecan vermiyor.