Kafa dinlemek için televizyon karşısına oturmuş bir toplum… Ekranda siren sesleri, karanlık sokaklar, kan lekeleri, ağır çekimde yürüyen dedektifler… Bir köşede “olay yeri inceleme”, diğer köşede buz gibi bakışlarla cinayet çözen karakterler.

İzleyici içinden geçen cümle:

“Memleket tamamen suç bataklığı olmuş…”

Peki gerçekten öyle mi?

Rakamlar bazen manşetlerden daha dürüst konuşur. Ama modern çağın trajedisi şu ki insanlar artık istatistiklere değil, Netflix introsuna inanıyor.

Bugün suç korkusunu büyük ölçüde ekranlar yönetiyor. Gerçek sokaklarla, dijital sokaklar arasındaki fark ise bazen geceyle gündüz kadar açık. Çünkü modern insan artık yaşadığı şehri pencereden değil, suç dizilerinin filtresinden izliyor.

ABD’ye bakalım…

100 bin kişide yaklaşık 5.5-5.8 cinayet oranı. Gelişmiş ülkeler arasında zirvede. Hollywood’un neon ışıkları altında dünyanın “özgürlük merkezi” olarak pazarlanan ülkesi, aynı zamanda gelişmiş dünyanın en kanlı istatistiklerinden birini taşıyor. Ve ironinin en büyüğü şu: Dünyaya güvenlik, demokrasi ve hukuk ihraç etmeye çalışan ülke, kendi sokaklarında silah seslerini susturamıyor.

Ama orada suçun başrol oyuncusu yalnızca filmler değil.

Silaha erişimin olağanlaşması, devasa gelir eşitsizliği, parçalanmış sosyal yapı ve organize suç ağları… Yani mesele John Wick izlemekten çok daha derin. Hollywood yalnızca sahneyi aydınlatıyor; dekoru ise yıllardır biriken sosyal problemler kuruyor.

Avrupa’ya geçtiğinizde ise tablo değişiyor.

Batı Avrupa’da cinayet oranları 100 binde 0.8-1.0 seviyelerinde. İsviçre, Norveç, Danimarka gibi ülkeler adeta suç oranlarının yoga yaptığı coğrafyalar. İnsan bazen bu rakamları görünce “Acaba bu ülkelerde polisler boş vakitlerinde örgü mü örüyor?” diye düşünmeden edemiyor.

Çünkü oralarda sistem, korku üzerinden değil düzen üzerinden işliyor. Eğitim daha güçlü, sosyal devlet daha yaygın, ekonomik uçurum daha kontrollü. Bir insanın hayatta kalmak için öfkeye yatırım yapması gerekmiyor.

Türkiye ise bu iki dünyanın arasında sıkışmış bir ülke gibi duruyor.

100 bin kişide yaklaşık 2.5-3.2 cinayet oranı… Avrupa ortalamasının üzerinde ama ABD’nin oldukça altında. Yani ne Kuzey Avrupa’nın steril huzurundayız ne de Amerikan suç istatistiklerinin karanlık labirentinde.

Ama Türkiye’nin asıl problemi bazen suçun kendisinden çok suçun hissediliş biçimi oluyor.

Çünkü burada medya yalnızca haber vermiyor; korkuyu da yönetiyor.

Akşam haberlerini açıyorsunuz…

Dakikalar boyunca cinayet, kavga, saldırı, kayıp vakası… Ardından polisiye diziler başlıyor. Orada da herkes ya mafya, ya seri katil, ya gizli psikopat. Bir süre sonra apartmandaki sessiz komşu bile insanın gözüne Netflix yan karakteri gibi görünmeye başlıyor.

Bilimsel araştırmaların dikkat çektiği nokta tam da bu…

Şiddet içerikli yapımların en büyük etkisi doğrudan suç üretmeleri değil, suç algısını çarpıtmaları.

CSI, Law & Order tarzı yapımları yoğun izleyen bireyler, gerçek dünyadaki suç oranlarını olduğundan 2-2.5 kat fazla tahmin ediyor. Dünya olduğundan daha tehlikeli görünmeye başlıyor. İnsan zihni sürekli tetikte yaşamaya programlanıyor.

Bir noktadan sonra toplum, gerçekle korku arasında ayrım yapamamaya başlıyor.

Ve işin trajikomik tarafı şu;

Bazı araştırmalar, şiddet filmlerinin vizyona girdiği günlerde sokak suçlarının hafif düştüğünü söylüyor. Çünkü insanlar dışarı çıkıp kavga etmek yerine evde oturup ekrandaki kavgayı izliyor.

Yani kimi zaman toplumun en büyük güvenlik politikası, dev bütçeli aksiyon filmi olabiliyor.

Elbette medya tamamen masum değil.

Özellikle çocuklar ve gençler üzerinde uzun süreli şiddet maruziyetinin; saldırganlık, empati kaybı ve duyarsızlaşma oluşturabileceğine dair ciddi çalışmalar var. Şiddet normalleşebiliyor. İnsan zihni tekrar eden görüntülere alışıyor.

Ama bilim dünyasının net biçimde söylemediği şeyi sosyal medya yorumcuları büyük bir özgüvenle söylüyor...

“Diziler yüzünden suç artıyor!”

Oysa gerçek hayat TikTok yorumlarından biraz daha karmaşık.

Çünkü suçun asıl fabrikaları genellikle ekranlar değil; yoksulluk, eşitsizlik, aile içi şiddet, eğitim eksikliği ve adalet sistemindeki sorunlar oluyor.

Bir çocuk sevgisiz büyüyorsa, ekonomik baskının altında eziliyorsa, travmayla yaşıyorsa… onun hayatını değiştiren şey çoğu zaman bir mafya dizisi değil, yaşadığı gerçek çevre oluyor.

Türkiye’de de benzer bir durum var. Polisiye dizilerin yükselişiyle suç oranlarındaki bazı dalgalanmalar arasında paralellik kuruluyor. Fakat paralellik başka şeydir, neden-sonuç ilişkisi başka.

Bu ayrımı kaçırdığınız an toplum analizini bırakıp kahve falına geçmiş oluyorsunuz.

Çünkü aynı mantıkla düşünürsek, en çok doktor dizisi izleyen toplumların ölümsüz olması gerekirdi.

Görünmez tehlike şurada:

Modern medya korkuyu ekonomik bir ürüne dönüştürdü. İnsanların huzurundan değil, tedirginliğinden para kazanılıyor. Çünkü korku reyting getiriyor. Panik, algoritmaların en sevdiği duygu haline geldi.

Bir toplum ne kadar korkarsa, o kadar çok ekran başında kalıyor.

İşte bu yüzden bugün insanlar istatistiksel olarak geçmiş dönemlerin çoğundan daha güvenli dünyalarda yaşamalarına rağmen kendilerini daha güvensiz hissediyor. Çünkü cep telefonlarımız artık cebimizde taşıdığımız küçük panik makinelerine dönüştü.

Her bildirim yeni bir kriz.

Her manşet yeni bir tehdit.

Her video yeni bir toplumsal çöküş fragmanı…

Ve biz bütün bunların ortasında gerçekle senaryo arasındaki çizgiyi kaybetmeye başlıyoruz.

Evet, suç dizileri etkileyebilir.

Evet, medya korku kültürünü büyütebilir.

Evet, şiddetin normalleşmesi ciddi bir risk olabilir.

Ama hiçbir dizi tek başına toplumları suç bataklığına çevirmiyor.

Çünkü gerçek dünyada güvenliği belirleyen şey senaryo değil; ekonomi, eğitim, hukuk, aile yapısı ve devlet politikaları.

Medyayı suçlamak kolay.

Gerçek sorunlarla yüzleşmek ise zahmetli.

Belki de bu yüzden toplum olarak ekranlardaki katilleri çözmeye çalışırken, gerçek hayatın görünmez krizlerini kaçırıyoruz.