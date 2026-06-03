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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle işletilen köprü ve otoyollardaki araç geçiş garantilerine ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) mali tablolarına dayandırılan açıklamada, 2026 yılının ilk 5 ayında Hazine'den şirketlere milyarlarca liralık ödeme yapıldığı belirtildi.

"2026 YILININ İLK 5 AYINDA 49,6 MİLYAR TL"

Sosyal medya hesabı üzerinden "AKP'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler" serisinin 52. paylaşımını yapan Yavuzyılmaz, tutturulamayan araç geçiş garantileri nedeniyle bütçeye binen yükü rakamlarla açıkladı.

KGM'nin 2026 yılı aylık mali tablolarını kaynak gösteren CHP'li Yavuzyılmaz, "AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprüler ve otoyollarda; 2026 yılında tutturulamayan araç geçiş garantileri nedeniyle, Hazinenin yandaş şirketlere devasa tutarlarda ödeme yaptığını tespit ettik. 2026 yılının ilk 5 ayında Hazinenin yandaş şirketlere yaptığı garanti ödemesi: 49.640.288.997 TL (49 Milyar 640 Milyon Lira!) Bunun adı mega soygundur!" ifadelerini kullandı.

KAYNAK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı verilere göre, kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan Yap-İşlet-Devret projelerindeki garanti ödemeleri, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde de bütçenin en büyük harcamalarından biri olmaya devam etti. Muhalefet, söz konusu geçiş garantilerinin döviz endeksli yapısı ve bütçe üzerindeki yükü nedeniyle projelere yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

İşte Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaştığı beğeni ve yorum yağan paylaşımı;