Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Yankı Erel'in başarılı turnuva serüveni yarı finalde noktalandı.

Yankı Erel Çin'de finale bir adım kala elendi - Resim : 1

Erel, final bileti için karşılaştığı İtalyan Mattia Bellucci karşısında iki seti de 6-4 kaybederek korttan mağlup ayrıldı.

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SON DÖRT TENİSÇİ ARASINA KALMIŞTI

Milli tenisçi, son 16 turunda dünya sıralamasının 92. basamağındaki ABD'li Zheng'i 6-1 ve 7-6'lık setlerle mağlup etmişti.

Çeyrek finalde ise dünya 150 numarası İtalyan Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle geçen Erel, adını yarı finale yazdırmıştı.