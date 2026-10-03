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Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile Bakü'de hazırlık maçında karşılaşan Fenerbahçe'de İngiliz yıldız Mason Greenwood henüz 33. dakikada oyundan atıldı.

🟥 Mason Greenwood, Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçının 33. dakikasında kırmızı kart gördü.pic.twitter.com/V9vD5qXvDk — AA SPOR (@aa_spor) October 3, 2026

GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Roderick Miller'ın kendisine yaptığı müdahaleye sinirlenen Greenwood rakibine tekme attı. Karşılaşmanın hakemi maçı durdurdu ve İngiliz yıldızı kırmızı kartla oyundan atarken Miller'a da sarı kart gösterdi.

FENERBAHÇE KIRMIZI KARTA RAĞMEN 11 KİŞİ DEVAM ETTİ

Greenwood'un kırmızı kart görmesi sonrası iki takım arasında anlaşarak Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu. Böylelikle Fenerbahçe maça 11 kişi devam etti.