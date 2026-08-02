OLAYLAR

MÖ 216 - Cannae Muharebesi: Romalılar'ın Anibal karşısında bozguna uğraması.

1492 - İspanya'da, Yahudilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen sürenin sona ermesinin ardından, İspanya Yahudilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nce hoşgörüyle karşılandı.

1875 - Dünyanın ilk buz pateni pisti, Londra'da açıldı.

1914 - Osmanlı ile Alman İmparatorluğu arasında gizli bir iş birliği anlaşması imzalandı, Osmanlı'da seferberlik ilan edildi.

1919 - Millî Mücadele aleyhine yazılar yazan Ali Kemal tarafından çıkarılan Peyam adlı gazete yayın hayatına başladı. (Peyam, daha sonra Sabah gazetesi ile birleşerek Peyam-ı Sabah adıyla yayımlandı.

1926 - Bozkurt gemisi ile Fransız Lotus gemisi Ege Denizi açıklarında çarpıştı; Bozkurt gemisi battı, 8 kişi öldü. Kaza sonrasında, "Bozkurt-Lotus davası" olarak başlayan süreç, Uluslararası Adalet Divanı'nda Türk tezinin kabulüyle, "Lotus prensibi" olarak literatüre geçti ve tüm ülkeler için kural hâline getirildi.

1934 - Adolf Hitler, Almanya'nın Führer'i haline geldi. Totaliter rejim süreci başladı.

1939 - Adalet Bakanlığı, halk önünde idam yapılmayacağına dair bir genelge yayımladı.

1939 - İngiliz savaş gemisi Malaya İzmir Limanına, Warspite ve 4 destroyer de İstanbul Limanına geldi.

1945 - Postdam Konferansı sona erdi. II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'sına yön vermek için Potsdam'da bir araya gelen ABD Başkanı Harry Truman, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin görüşmelerini tamamladılar. Konferans'ta alınan karar gereğince Almanya; Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet komutanlarınca yönetilecek dört ayrı işgal bölgesine ayrıldı.

1950 - Konya Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1955 - Zonguldak'ta sel: 3 ölü, 560 ev ve dükkân sular altında.

1958 - Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki devalüasyonu yapılarak, 1 Dolar 2.80 liradan 9 liraya çıkarıldı. Devalüasyon oranının yüzde 221'i bulduğu açıklandı.

1967 - Trabzonspor Kulübü kuruldu.

1980 - İtalya'da Bologna Tren İstasyonu'nda bomba patladı; 84 kişi öldü. Eylemi, sağcı Devrim Birlikleri örgütü üstlendi.

1987 - Türkiye'de kan kanserli bir hastaya, ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.

1990 - Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak, Kuveyt'i işgal etti. Kuveyt Emiri Cabir el-Ahmed el-Sabah, Suudi Arabistan'a kaçtı.

1991 - Şili ve Arjantin bir yüzyıldan fazla bir zamandır aralarında süren sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi.

1997 - Muhammed Hatemi, İran'nin yeni Başkanı oldu

2001 - Soykırım suçlusu Sırp general Radislav Krstić, 1995 Temmuz'unda Srebrenica'da (Bosna-Hersek) binlerce Müslümanı katlettiğinden dolayı, Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi tarafından 46 yıl hapse mahkûm edildi.

2002 - Amerikan Hizmet Üyelerini Koruma Yasası yürürlüğe girdi.

2005 - Fransız Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, Paris'teki Saint-Vincent-de-Paul hastanesi morgunda saklanılan, doğduktan sonra kısa sürede ölmüş veya ölü doğmuş olduğu belirtilen 351 çocuk cesedinin keşfedilmesi üzerine, bu konuda soruşturma açılmasını istedi.

DOĞUMLAR

1612 - Saskia van Uylenburgh, Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in eşi (ö. 1642)

1696 - I. Mahmut, Osmanlı'nın 24. Padişahı (ö. 1754)

1820 - John Tyndall, İngiliz fizikçisidir (ö. 1893)

1834 - Frederic Auguste Bartholdi, Fransız heykeltıraş (ö. 1904)

1835 - Elisha Gray, Amerikalı elektrik mühendisi (ö. 1901)

1867 - Ali Ekrem Bolayır, Türk şair (d. 1937)

1868 - I. Konstantin, Yunanistan Kralı (ö. 1923)

1882 - George Sargent, İngiliz golfçü (ö. 1962)

1884 - Rómulo Gallegos, Venezuelalı romancı ve politikacıdır (ö. 1969)

1892 - Jack Warner, Kanada doğumlu Amerikalı film yapımcısı ve Warner Bros. şirketinin eski yöneticisidir (ö. 1978)

1894 - Bertha Lutz, Brezilyalı zoolog, politikacı ve diplomat (ö. 1976)

1897 - Karl Otto Koch, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda Albay ve Sachsenhausen Toplama Kampı, Buchenwald Toplama Kampı'nın ilk nazi komutanı ve sonradan Majdanek Toplama Kampı'nın komutanı (ö. 1945)

1897 - Philippe Soupault, Fransız yazar ve şair (ö. 1990)

1905 - Karl Amadeus Hartmann, Alman müzisyen, besteci (ö. 1963)

1905 - Myrna Loy, Amerikan film, televizyon ve tiyatro oyuncusu (ö. 1993)

1914 - Beatrice Straight, Oscar ve Tony ödülü kazanmış Amerikalı film, tiyatro ve televizyon oyuncusudur (ö. 2001)

1919 - Nehemiah Persoff, Amerikalı aktör ve sanatçı (ö. 2022)

1923 - Şimon Peres, İsrailli siyasetçi ve İsrail'in 9. Cumhurbaşkanı (ö. 2016)

1924 - James Baldwin, Afrikalı-Amerikalı yazar (ö. 1987)

1925 - John Dexter, İngiliz tiyatro, film ve opera yönetmeni (ö. 1990)

1932 - Peter O'Toole, İrlandalı oyuncu (ö. 2013)

1934 - Valeri Bıkovski, Sovyet kozmonot (ö. 2019)

1935 - Ion Ungureanu, Moldovalı oyuncu ve siyasetçi (ö. 2017)

1937 - Garth Hudson, Kanadalı besteci ve müzisyen (ö. 2025)

1938 - Sırrı Elitaş, Türk sinema oyuncusu, senaryo yazarı ve yönetmen (ö. 2015)

1939 - Wes Craven, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2015)

1939 - Ursula Karusseit, Alman oyuncu (ö. 2019)

1941 - Jules A. Hoffmann, Lüksemburg doğumlu Fransız biyolog ve Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü sahibi

1942 - Isabel Allende, Şilili yazar

1942 - Leo Beenhakker, Hollandalı teknik direktör (ö. 2025)

1945 - Joanna Cassidy, Amerikalı kadın oyuncu

1948 - Anne Phelan, İngiliz asıllı Avustralyalı oyuncu, dublaj sanatçısı ve aktivist

1951 - Joe Lynn Turner, Amerikalı müzisyen

1952 - Ahmet Uğurlu, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2024)

1952 - Alain Giresse, Fransız futbolcu ve teknik direktör

1952 - Osman İşmen, Türk orkestra şefi, besteci ve aranjör

1955 - Fahreddin Manafov, Azeri oyuncu

1957 - Muharrem Yılmaz, Türk iş insanı ve TÜSİAD'ın 15. Başkanı

1960 - Emine Beder, Türk yemek yazarı

1963 - Uğur Tütüneker, Türk teknik direktör ve eski millî futbolcu

1964 - Mary-Louise Parker, Amerikalı aktris

1968 - Stefan Effenberg, Alman eski futbolcu

1969 - Cedric Ceballos, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu

1969 - Fernando Couto, Portekizli eski millî futbolcu

1970 - Kevin Smith, Amerikalı yönetmen ve oyuncu

1972 - Muhammed Abdülaziz ed-Da'ayya', Suudi eski millî futbolcu

1974 - Barış Yarkadaş, Türk gazeteci, siyasetçi ve yazar

1975 - Mineiro, Brezilyalı futbolcu

1976Sam Worthington, Avustralyalı sinema oyuncusu

Adil Murad, Pakistanlı film ve telefilm aktörü ve yapımcı

1977 - Edward Furlong, Amerikalı sinema oyuncusu

1978 - Goran Gavrančić, Sırp futbolcu

1978 - Deividas Šemberas, Litvan eski futbolcu

1979 - Evrim Alasya, Türk oyuncu

1982 - Hélder Postiga, Portekizli eski futbolcu

1983 - Michel Bastos, Brezilyalı millî futbolcu

1984 - Giampaolo Pazzini, İtalyan millî futbolcu

1984 - James David Vance, Amerikalı siyasetçi, avukat, yazar ve 50. Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı

1986 - Lily Gladstone, Amerikalı aktris

1987 - Yura Movsisyan, Ermeni futbolcu

1988 - Katsumi Yusa, Japon futbolcu

1989 - Nacer Chadli, Fas asıllı Belçikalı millî futbolcu

1992 - Charli XCX, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1993Melih Vardar, Türk futbolcu

Felipe Mora, Şilili futbolcu

1994 - Jang Jung-Won, Güney Koreli futbolcu

1994 - Charles Christopher White, Amerikalı youtuber, yayıncı ve müzisyen

1995 - Kristaps Porziņģis, Letonyalı profesyonel basketbolcu

1999 - Mark Lee, Kanadalı rapçi

ÖLÜMLER

257 - I. Stephanus, 12 Mayıs 254'ten 257 yılında ölene kadar papalık yapmıştır

924 - Ælfweard, Yaşlı Edward'ın ikinci eşi Ælfflæd'dan olma en büyük oğlu (d. 902)

1100 - William Rufus, İngiltere Kralı (d. 1056)

1277 - Muineddin Süleyman, Anadolu Selçuklu dönemi devlet adamı (d. ?)

1445 - Oswald von Wolkenstein, Alman şair, besteci ve diplomat (d. 1376)

1512 - Alessandro Achillini, İtalyan doktor, anatomist ve özellikle skolastik filozof Ockhamlı William'dan etkilenen filozof (d. 1463)

1589 - III. Henri, Fransa Kralı (d. 1551)

1667 - Francesco Borromini, İtalyan asıllı İsviçreli mimar (d. 1599)

1788 - Thomas Gainsborough, İngiliz ressam (d. 1727)

1799 - Jacques-Étienne Montgolfier, Fransız mucit ve sıcak hava balonu ile uçuşu gerçekleştiren (d. 1745)

1815 - Guillaume Marie Anne Brune, Fransız mareşal ve siyaset adamı (d. 1763)

1823 - Lazare Carnot, Fransız asker ve devlet adamı (d. 1753)

1849 - Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır Valisi ve Mısır ve Sudan'ın ilk Hidivi (d. 1769)

1859 - Horace Mann, Amerikalı eğitim reformcusu (d. 1796)

1873 - Robert Curzon, Britanyalı diplomat ve gezgin (d. 1810)

1876 - Wild Bill Hickok, Amerikalı silahşor, izci ve kanun adamı (d. 1837)

1919 - Tibor Szamuely, Macar komünist politikacı (d. 1890)

1921 - Enrico Caruso, İtalyan tenor (d. 1873)

1922 - Alexander Graham Bell, Amerikalı mucit ve telefonu icat eden (d. 1847)

1923 - Warren G. Harding, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 29. Başkanı (d. 1865)

1930 - Ahmet Fehim, Türk yönetmen, tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1856)

1934 - Paul von Hindenburg, Alman mareşal ve politikacı (d. 1847)

1945 - Pietro Mascagni, İtalyan besteci (d. 1863)

1973 - Jean-Pierre Melville, Fransız film yönetmeni (d. 1917)

1973 - Walter Rudolf Hess, İsviçreli fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1881)

1976 - Fritz Lang, Avusturyalı yönetmen, senaryo yazarı ve film yapımcısı (d. 1890)

1979 - Víctor Raúl Haya de la Torre, Perulu politikacı (d. 1895)

1988 - Raymond Carver, Amerikalı kısa öykü yazarı ve şair (d. 1938)

1993 - Guido del Mestri, İtalyan din adamı ve diplomat (d. 1911)

1996 - Michel Debré, Fransız devlet adamı (d. 1912)

1996 - Obdulio Varela, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör (d. 1917)

1997 - William S. Burroughs, Amerikalı roman ve deneme yazarı (d. 1914)

1997 - Fela Kuti, Nijeryalı müzisyen, albüm yapımcısı ve insan hakları savunucusu (d. 1938)

2000 - Boran Kaya, Türk şovmen ve sunucu (d. 1965)

2007 - İsmail Sivri, Türk gazeteci ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı (d. 1927)

2008 - Osman Yağmurdereli, Türk yapımcı ve siyasetçi (d. 1953)

2014 - Kemal Bingöllü, Avukat, 68 kuşağı önderlerinden (d. 1939)

2014 - Barbara Prammer, Avusturyalı politikacı (d. 1954)

2015 - Giovanni Conso, İtalyan hukukçu ve siyasetçi (d. 1922)

2015 - Natalya Molçanova, Serbest tüpsüz dalışta rekor sahibi Rus yüzücü ve serbest dalışçı (d. 1962)

2016 - Terence Bayler, Yeni Zelandalı oyuncu (d. 1930)

2016 - David Huddleston, Amerikalı ünlü oyuncu (d. 1930)

2016 - Ahmed Zewail, Mısırlı bilim insanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1946)

2017 - Wanda Chotomska, Polonyalı kadın çocuk öyküleri yazarı, senarist ve şair (d. 1929)

2017 - Robin Eady, İngiliz dermotoloji uzmanı olan profesör (d. 1940)

2017 - Daniel Licht, Amerikalı film müziği bestecisi ve müzisyen (d. 1957)

2017 - Duke Harris, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu (d. 1942)

2017 - Peter Rösch, İsviçreli eski millî futbolcu (d. 1936)

2018 - Neil Argo, Amerikalı film müziği bestecisi (d. 1947)

2018 - Givi Çikvanaia, Gürcü-Sovyet sutopu oyuncusu (d. 1939)

2018 - Herbert King, Kolombiyalı oyuncu (d. 1963)

2018 - Winston Ntshona, Güney Afrikalı oyuncu ve oyun yazarı (d. 1941)

2018 - Viktor Tyumenev, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu (d. 1957)

2019 - Gunder Bengtsson, İsveçli teknik direktör (d. 1946)

2019 - Vahakn Dadrian, Eski sosyoloji profesörü (d. 1926)

2019 - Alexandra Strelchenko, Sovyet-Rus asıllı Ukraynalı aktris ve şarkıcı (d. 1937)

2020 - Grigor Areşyan, Amerikalı-Ermeni arkeolog, tarihçi, akademisyen ve siyasetçi (d. 1949)

2020 - Leon Fleisher, Amerikalı piyanist ve şef (d. 1928)

2020 - Leslie Randall, İngiliz aktör (d. 1924)

2020 - Tootie Robbins, Amerikan futbolu oyuncusu (d. 1958)

2020 - Anant Shet, Hint siyasetçi (d. 1961)

2020 - Jaksılık Üşkempirov, Kazak grekoromen güreşçi (d. 1951)

2020 - Kamal Rani Varun, Hint siyasetçi (d. 1958)

2021 - Lilia Aragón, Meksikalı aktris ve siyasetçi (d. 1938)

2022 - Luis Augusto Castro Quiroga, Kolombiyalı Roma Katolik başpiskopos (d. 1942)

2022 - Stavros Psiharis, Yunan yayıncı ve siyasetçi (d. 1945)

2022 - Nikolay Yefimov, Sovyet-Rus gazeteci ve siyasetçi (d. 1932)

2025 - Metin Sözen, Türk mimar ve öğretim görevlisi (d. 1936)