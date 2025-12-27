Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlu IŞİD'e karşı ABD ile işbirliği yapan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), PKK'nın uzantısı olduğunu belirterek silah bırakma kararının bu örgütü de kapsaması gerektiğini belirtiyor. YPG, terör örgütü IŞİD'e karşı ABD ile işbirliği yapan Suriye Demokratik Güçleri'nin de omurgasını oluşturuyor.

Erdoğan, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada PKK'nın fesih kararı ile ilgili "Kuzey Irak ile birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz" demişti.

SÜRE DOLUYOR

Aralık 2024'te Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeni kurulan hükümet 10 Mart'ta SDG (YPG) ile bir entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Ancak imzalanan anlaşma tam anlamıyla uygulanmadı ve SDG’nin Suriye’ye entegresi gerçekleşmedi. 31 Aralık’ta süresi dolacak

İLETİŞİM DURDU

Suriye tarafı ise geçtiğimiz günlerde ‘İletişim şu anda durmuş durumda" şeklinde açıklama yapmıştı. MSB Başkanı Yaşar Güler ise SDG’ye ‘operasyon’ tehdidini iletmişti.

YANDAŞIN İDDİASI: OPERASYON İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIN TAMAMLANDI

Yandaş Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen ise operasyona dair flaş bir iddiada bulundu. Bilgen, "Suriye ordusunda kimin nerede olacağı, hangi silahın, tümenin nerede konuşlanacağı ile ilgili bütün hazırlıklar net olarak bitti" dedi.