Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un yönelttiği sorulara yazılı yanıt verdi.

10 Kasım 2023’te Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’ndaki Atatürk’ü anma töreni sırasında yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmen ile diğer teğmenler arasında tartışma çıkmıştı. Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren teğmenler de ihraç edilmişlerdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, CHP’li Aygun’un, “10 Kasım 2023’teki Atatürk’ü Anma Programı’nda Atatürk fotoğrafını yakasına asmış olan o teğmeni neden ihraç ettiğiniz sayın bakan” sorusuna, Bakan Güler, şöyle yanıt verdi:

“Olay maksatlı çevrelerce yansıtıldığının aksine münferit bir olaydır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nce bu tür olaylara karşı her türlü adli ve idari işlem zaman geçirmeksizin yerine getirilmektedir. Ayrıca meydana gelen olayın benzerlerinin bir daha yaşanmaması adına ilave tedbirler alınmakta ve disiplinden asla taviz verilmemektedir.”

Son dönemde Anıtkabir’de siyasi sloganlar atılması tepki çekmişti. Aygun’un “Anıtkabir’de resmi törenlerde Anıtkabir kuralları belli. O kurallara uymayanlarla ilgili neden müdahale etmiyorsunuz sayın bakan” sorusuna Güler, şu yanıtı vermekle yetindi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de hizmetler, 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen kurallar ve yürürlükte bulunan mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir.”

‘YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR’

Subaylık yeminini okuyan teğmenlerin ihraç edilmesi konusunda da Güler, şu yanıtı verdi:

“Milli Savunma Bakanlığı’nın önceliği müesses disiplini muhafaza etmektir. Temel değerleri sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozacak, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmemektedir. Bakanlığımızdaki tüm faaliyetler yürürlükteki mevzuat esaslarına göre yürütülmekte olup, mevzuata aykırı tutum ve davranışı tespit edilen personel hakkında gerekli adli ve idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmektedir. 16 Ocak 2025 tarihinde silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilen 5 teğmenin karara karşı başlattıkları idari yargı süreci ilk derece mahkemede devam etmektedir.”

EKONOMİ POLİTİKALARI...

Güler, astsubaylar ile uzman çavuşların özlük hakları konusunda ise, “Milli Savunma Bakanlığı kadro kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilen personel ve emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta, bu çalışmalar devletin izlediği ekonomi politikaları doğrultusunda olumlu bulunduğu takdirde yasalaşabilmektedir” dedi.

Güler, “Gazilerimize yeşil pasaport vermeyi düşünüyor musunuz ? Yine, gazilerimizin sağlık sorunlarıyla ilgili olan, eksik olan o güvenceyi tamamlamakla ilgili bir çalışmanız var mı” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Kamu görevlisi olmayan şehit ve gazilerin hususi damgalı pasaport hakkı bulunmamaktadır. Şehit yakınları ve gazilerin haklarının iyileştirilmesine ilişkin bakanlığımıza gelen talep ve teklifler bu hususta görevlendirilmiş olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na düzenli olarak bildirilmekte ve koordine edilmektedir. Bakanlığımız şehit yakınları ve gazilerimizin hakları konusunda ilgili mevzuatla verilen yetki ve görevler çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde her türlü inisiyatifi almaktadır ve almaya da devam edecektir.”