Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bir dizi kararla, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst düzey atamalar ve bir görevden alma gerçekleştirildi.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI'NA 5 ATAMA

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda beş yeni genel müdür yardımcısı ile bir hukuk müşaviri atandı. Buna göre; Serdar Altay Plan ve Programlar, Mehmet Cem Fendoğlu Sektörler ve Kamu Yatırımları, Volkan Öz Devlet Yardımları, Önder Demirezen Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılıklarına getirildi. Zuhal Edis ise Birinci Hukuk Müşavirliğine atandı.

ÇEVRE BAKANLIĞI'NDA ÜÇ ATAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da üç atama yapıldı. Değer Ecer, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına, Hasan Bebek ise Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine atandı. Müfettiş Yakup Yıldırım da aynı bakanlıkta Başmüfettişliğe getirildi.

METEOROLOJİ'DE İKİ YÖNETİCİ DEĞİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde iki bölge müdürü görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici ile 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya'nın görevleri sonlandırıldı. Bu görevlere sırasıyla Murat Ayvazoğlu ve Bayram Doğan getirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA HUKUK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Son olarak, Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakan Bozkurt atandı.