Ankara kulisleri hareketlenmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde kapsamlı bir değişikliğin hazırlıklarının başlandığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

GÜÇLÜ İSİMLER DÜŞÜNÜLÜYOR

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Merve Kılıç, kulis bilgileri paylaştı. Kabinede yer alacak isimlerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Özellikle kamuoyunda tanınırlığı ve karşılığı güçlü bazı siyasi figürlerin yeni listede yer alabileceği aktarılıyor. Yüksek isimlerin öne çıkarılacağı da ifade ediliyor.

ERDOĞAN'IN NEŞTER VURACAĞI 4 İSİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın görevden alınabileceği kulislerde konuşuluyor. Yerlerine ise güçlü yeni veya eski siyasi figürlerin gelebileceği konuşuluyor.

“Performans ya da kamuoyunda karşılık eksikliği” gerekçesiyle bu isimlerin değişebileceği belirtiliyor. Kulislere göre, gidilmesi beklenen bakanların yerine yeni ya da daha popüler isimler de değerlendirme de olduğu aktarılıyor.

DAMAT BERAT ALBAYRAK SESLERİ

Kabineye genç ve güçlü figürlerde düşünülüyor. Ancak kabine dışı kalmış ama yeniden kabineye dönebilecek eski isimler de dillendiriliyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala gibi isimlerin, stratejik alanlarda yeniden görev alma ihtimali üzerinde duruluyor.