Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda seçilmiş Büyük Üstadı Remzi Sanver’in Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla başlayan iç tartışma devam ediyor.

Remzi Sanver’in aklanana kadar görevinden çekilmesi gerektiğini savunan bir grup mason İstanbul’daki mevcut yönetime tepki gösterdiği ama Sanver’in görevden ayrılmayacağını beyan etmesi üzerine de Türkiye genelindeki 500 kadar masonun üyelikten ayrıldığı daha önce gündeme gelmişti.

Masonların içinde tarihte görülmemiş bir krizin yaşandığı ve çekişmenin artık, ciddi sayıda istifaya neden olduğu biliniyorken, yeni bir krizin daha gün yüzüne çıktığı öğrenildi.

Sanver’in tutuklanmadan önce Beyoğlu’nda bulunan tarihi Mason binasının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile Üsküdar’da Masonlara ait bir arsada büyük bir inşaat başlattığı ve bu inşaatın milyonlarca doları bulan masrafları nedeniyle de İzmir, Antalya, Ankara, Adana ve birçok ildeki masonlardan bu seneye özel ekstra inşaat için 25 bin TL senelik aidat istendiği, gelecek sene de yine bir sefere mahsus 50 bin TL daha aidat isteneceğinin beyan edilmesinin yaklaşık 17 bin üyesi olan masonlar içinde büyük tepkiyle karşılandı.

Birçok locada üst yönetime yönelik, tepki dilekçelerinin ve yüzlerce yeni istifanın verilmesi üzerine, İstanbul’daki yönetimin, büyüyen tepkileri tutuklu bulunan Sanver’e ileteceği belirtildi.

Sanver’in İstanbul Üsküdar’daki yeni Mason locası inşaatı için tutuklanmadan çok önce de, Antalya, İzmir, Adana ve Ankara’daki localara ait taşınmazları da kaynak yaratmak için sattığı ve bu kaynaklara rağmen hala üyelerden ekstra para istenmesinin de üyeler arasında yeni istifaları getireceği iddia edildi.



