Pek çok yandaş kanallarda ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu üzerinden yapılan yorumlar ve tahminler gündem olmuştu.

'ACAYİP SALLIYORLAR' DEMİŞTİ

Hatta TGRT Haber'in Medya Kritik programında AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, "Yüzde yüz tutuklanacak. Onun da Ela Rümeysa gibi itirafçı olması gerekir” yorumunda bulunmuştu.

Bu gibi yorumlara ise yandaş Ahmet Hakan isim vermeden Şamil Tayyar sert eleştirilerde bulunarak, “Acayip sallıyorlar” demişti.

TAYYAR'DAN HAKAN'A: SİCİLİ BOZUK

Hakan’a ağır sözlerle yanıt veren Tayyar, "Ahmet Hakan sicili bozuk, itibarlı birisi değil. Dün hükümete sövüyordu bugün övgüler diziyor, yarın ne yapacağını kestirmek zor. Eğer bir sallamadan söz ediyorsak kendisi listenin başında gelir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran ile ilgili "Yüzde yüz tutuklanacak" yorumuyla ilgili de açıklamada bulunan Tayyar, "Biz buradan çok açık ve net bir şey söyledik. Bizim referansımız savcılığın gözaltı işlemi. Dedi ki 'Sen uyuşturucu kullanıyorsun, uyuşturucu temin ediyorsun ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırıyorsun. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesine göre bu suçun yaptırımı en az 10 yıldan başlıyor. Dolayısıyla bu bir tutuklama sebebi” dedi.