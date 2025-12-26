2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürüyor. Yandaş Sabah ve Yeni Şafak'ın bugünkü haberlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında daha önce açılan soruşturma dosyasında yer alan iddiaları yeni bir inceleme başlatılmış gibi sunduğu görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni istemiş, İçişleri Bakanlığı 22 Kasım 2025 sabah saatlerinde bu talebe olumlu yanıt vermişti.

Haberlerde Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "Karabük ve Çankırı mitinglerinde belediye imkânlarını siyasi propaganda için kullandığı gerekçesiyle soruşturma izni" ifadelerini kullandığı görüldü. Çankırı ve Karabük mitingleri, 22 Kasım’da verilen soruşturma izni kapsamında zaten dosyada bulunuyor.

Soruşturmanın ayrıntılarında Yavaş hakkında belediyenin özellikle hastane önleri ve yoğun üniversite bölgelerinde 13 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı yapması ve Ankapark şikayetlerinin soruşturma konusu yapıldığı belirtilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan konuyla ilgili "Bazı basın yayın organları tarafından, sabah saatlerinde servis edilen ve “yeni bir gelişme” gibi sunulan haberlerde; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mansur Yavaş’ın siyasi kampanyasında kamu kaynağı kullandığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı haberleri servis edilmiştir.

Söz konusu dosya yeni olmayıp, daha önce kamuoyuna da yansıyan açık bir dosyadır. Buna rağmen, bilindik bazı medya organlarınca tekrar tekrar ve yanıltıcı bir biçimde “ilk kez gündeme gelmiş” gibi servis edilmesi bir algı kampanyasının ürünü olduğunu açıkça göstermektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2023 seçim sürecinde belediyeden maaş dahi almamış, kamu kaynağı kullanılmadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu hususa ilişkin 2023 yılına ait kamuya açık beyanları mevcuttur; incelenebilir, bakılıp görülebilir niteliktedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması geldi.