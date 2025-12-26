CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, bazı alanların orman sınırlarından çıkartılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Rızvanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'BU ŞU ANLAMA GELİYOR...'

"Bugün güne başlamadan Resmi Gazete’de yine tanıdık bir karar gördük. 11 ilde bazı alanlar, AKP hükümeti tarafından orman sınırları dışına çıkarıldı. Bu şu anlama geliyor: bir gecede, bir alanın, hukuken orman olmaktan çıkarılması. Soruyu en baştan net soralım. Bir orman, bir gecede orman vasfını kaybeder mi? Toprağı mı değişir? Ekosistemi mi yok olur? Ağaçlar mı karar verir biz artık orman değiliz diye? Hayır. Ama Ek 16 maddesi tam olarak bunu mümkün kılıyor. 2018’de Orman Kanunu’na eklenen Ek 16 Cumhurbaşkanlığına, herhangi bir zaman sınırı olmadan orman alanlarını orman sınırları dışına çıkarma yetkisi verdi. Yani bilimsel zorunluluk değil, değil tek kişilik bir idari takdir. Bugün Ek 16 ile şimdiden binlerce hektar alan sistem dışına çıkarıldı ve önünde hiçbir hukuki fren yok.

'ORMAN, TAŞINABİLİR BİR NESNE DEĞİLDİR'

İzmir Bayraklı örneği çok çarpıcı. Danıştay’ın iptal ettiği bir karar aynı alanla ilgili yeniden alındı, üstelik bir kısmı yangında zarar görmüşken. Anayasa ne diyor?169. madde çok açık. Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir. Bu alanlar başka amaçla kullanılamaz. Ama uygulamada ne oluyor? Yargı kararları yok sayılıyor. Anayasa kâğıt üzerinde kalıyor. Sonra bize ne deniyor? Merak etmeyin yerine ağaç dikeceğiz. Soruyorum İstanbul’un ormanını kesip Adana’da mı yerine koyuyorsunuz? Trabzon’daki ekosistemi Denizli’de mi telafi ediyorsunuz? Orman, taşınabilir bir nesne değildir. Orman bulunduğu yerle vardır, toprağıyla, iklimiyle, canlılarıyla, o bölgedeki akarsularıyla, gölleriyle. Bu kararlar istisna değil, bir defalık hiç değil.

30’dan fazla benzer karar var ve büyük kısmı mevcut Tarım ve Orman Bakanı’nın görev süresinde alındı. Ama mesele kişiler değil mesele sistem. Hükümet canı istediğini bir kalemde yapıyor. Alınan kararlar için nasıl olsa etkili bir denetim sistemi yok, bu kararım sonucu ne olur diye önceden bilmek için bilimsel bir süreç işletilmiyor! Sonuç hep aynı. Orman gidiyor, doğa kaybediyor, toplum kaybediyor. İklim krizinin ortasındayız su ve gıda krizinin eşiğindeyiz Türkiye’nin bir metrekare daha orman kaybetme lüksü yok. Görüyorsunuz işte Sapanca gibi ülkenin en büyük gölleri bile kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Gölde sular hızla çekiliyor. E tabi gölün etrafını, oradaki ekosistemin kaldıracağından fazla yapılaşmaya açarsanız, orman alanlarına binalar dikerseniz olacağı bu. Gölü kurutursunuz. Bu yüzden bu keyfiliği kabul etmiyoruz. Bu düzeni normalleştirmiyoruz. Bu ülkenin ormanları gece yarısı kararlarına teslim edilemez."