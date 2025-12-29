CHP’li belediyelere yapılan operasyon muhalif kanatta tedirginliklere neden olsa da şimdiler bu tedirginlik iktidara kaymış durumda. Kara para, kayıt dışılık, haksız kazanç, iş takipçiliği, rüşvet, hatta uyuşturucu ile AKP’ye yakın isimlerin birlikte anılması endişe yarattı.

Bunlar arasında iktidara yakın olan Can ve Ciner Holding, avukat Rezan Epözdemir ve Mehmet Akif Ersoy’a yapılan operasyonlar dikkat çekiyor. Son günlerde uyuşturucu operasyonu üzerinde ‘bürokrasi ve yargı mensuplarının da olduğu yandaşlar tarafından iddia ediliyor.

MASAK RAPORUNDA BÜROKRAT VE YARGI MENSUPLARI DA VAR

Nefes yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında iktidara yakın avukat Rezan Epözdemir ile ilgili hazırlanan MASAK raporunun yeni bir boyut kattığını belirtti.

İddialara göre; MASAK’ın son çalışmaları sadece ekonomi ve iş dünyasını kapsamıyor. Son dönemlerde yapılan çalışmalara bürokratlar ve yargı mensuplarının da dahil edildiği ileri sürülüyor. Bu iddiaların ise iktidar kanadında konuşulması dikkat çekiyor.

PARA TRAFİĞİ VE RÜŞVET

Mal varlıklarındaki artış, para trafiği, rüşvet gibi bazı iddiaların neden olduğu aktarılıyor. Daha önceki soruşturma dosyalarıyla bağlantılı olarak gündeme alındıkları da belirtiliyor. İktidar kulislerinde yapılan konuşmalarda sıklıkla ‘kendilerini dışarda tutan’, tüm kirliliğin sorumlusu olarak başkalarını gösteren bir anlayışta.

'BELLİ ÇEVRELERE GÖZDAĞI'

Uyuşturucu operasyonu ile yapılan gözaltılara dair 'belli çevrelere gözdağı’ olarak yapıldığı iddia ediliyor.