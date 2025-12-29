Milyonlarca çiftçi akaryakıt zamları ve zirai don nedeniyle tarladaki ürününü düşük fiyatla satmak zorunda kalıyor. Çiftçi zarar ederken Ziraat Bankası Demirören Grubu’na verdiği krediyle gündem olmayı sürdürüyor.

1 GÜN GEÇİKME OLSA HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILIYOR

Sözcü’de yer alan habere göre; Ziraat Bankası, Doğan Grubu’nu satın almak için Demirören Grubu’na verdiği kredinin tamamını tahsil etmedi. Ziraat Bankası, çiftçi borcunu 1 gün geciktirdiğinde ise her türlü yasal hakkını ise kullanıyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan çiftçi ise parayı ödeyemediği durumda traktör ve arazilere ise banka haciz işlemi başlatıyor.

110 MİLYON DOLAR İTİRAFI

Ziraat Bankası Genel Müdür Alparslan Çakar, TBMM’de yaptığı açıklamada Yıldırım Demirören’in başkanlığını yaptığı Demirören Grubu’nun 7 yılda 1 milyar doları aşan borcunun 890 milyon dolarının tahsil edildiğini söyledi. Çakar, 110 milyon dolardan fazla borcun hâlâ ödenmediğini de itiraf etmiş oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise Sayıştay raporlarında, Demirören Grubunu “Gelir yaratma kapasitesi düşük, öz kaynaklarının tamamını yitirdi, yüksek mali borçlanma içinde, yasal takip dahil olmak üzere her türlü önlem hızlıca alınmalı. Görünmez bir el Demirören’in kredisine kalkan oluyor” şeklinde eleştirmişti.