Yalova merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve, gece saat 02.00 sıralarında terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon yaptı. Operasyonda polisler ve teröristler arasında çatışma çıktı Yaklaşık 8 saat süren çatışmada 3 polis şehit olurken 8 polis ve bir bekçi de yaralandı. Operasyonda 6 terörist ise öldürüldü.

Evde bulunan kadın ve çocuklar sağ olarak kurtarıldı. Mahallede güvenlik önlemleri sürerken, çatışmanın yaşandığı bölgedeki görgü tanıkları o anları anlattı.

'SABAHA KADAR DEVAM ETTİ'

Çatışmanın yaşandığı evin karşı sokağında oturan Hatice isimli yurttaş, olay anını şöyle anlattı:

"Çatışmanın yaşandığı ev ile aramızda bir ev var. Saat gece 02.20’de silah seslerine kalktım. Daha sonra Çevik kuvvet polisine haber verdiler. Onlar geldi. Sabaha kadar elektrikler de kesilmişti. Polislerden Allah razı olsun. Önlem için bize balkona çıkmayın, camlara çıkmayın dedi. Rahat edip de içeride durabildiniz mi derseniz, bir taraftan üşüdük. Yatın diyorlar, o silahlar atılınca nasıl yatacaksın? Çatışma sabaha kadar devam etti. Sabah saat 09.00’da evi tahliye ettiler sanırım. Bundan yaklaşık iki ay önce sabah namazına kalktığımda evin etrafında polisleri görmüştüm. Ondan sonra görmemiştim. Üste ve altta da kiracı vardı. Alttaki kiracı 1,5-2 ay oldu buraya geleli. Komşuyuz ama onlarla hiç konuşmadık. Ev sahibi, alt katta oturanın 5 çocuğu, üst katta oturanın ise 1 tane çocuğunun olduğunu söyledi. Motorun arkasına kadın çocuğunu alıp binip gidiyorlardı. Ben de o şekilde görüyordum. Kendileriyle konuşmamız, sohbetimiz yoktu. Eşimle Çiftlikköy’e gidiyorduk. Üst kattaki ölen kiracı bizi durdurdu. Bizimle aracımıza bindi, haftalık imza atmaya gidiyorum dedi."

'O MERMİLER BAŞIMIZDAN AŞAĞIYA YAĞDI'

"Çatışma sırasında torunlarım çok korktu. ‘Bizi öldürecekler mi babaanne?’ diye çocuklar bu şekilde tepki verdi. Allah bir daha göstermesin. Allah polislerimize de kuvvet versin, şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. 40 senedir ben bu mahalledeyim ilk defa böyle bir olay yaşadık. Komşular arasında küssek bile bizim kavgamız, gürültümüz olmadı. Biz gerçekten bu olayla şok olduk. O mermiler başımızdan aşağıya yağarken bizim yüreklerimiz yarıldı. Çünkü biz böyle bir olayla hiç karşılaşmadık. Sadece o kiracılar hariç biz birbirimizi tanırız. Biz 40 senelik komşuyuz."

'MAHALLEMİZİN BU ŞEKİLDE ANILMASINI İSTEMEZDİM'

Çatışmanın yaşandığı evin iki yanındaki evde oturan Emine isimli yurttaş ise şöyle konuştu:

"Gece saat 02.00 gibi çatışma sesleri duyduk ve balkona çıktık. Çatışma devam ediyordu. Çatışma sabah 8-9’a kadar sürdü. Çatışma sesleri çok korkunçtu. Benim en çok şaşırdığım mahallede böyle bir şeyi hiç düşünmüyordum ama ne yazık ki varmış. Allah devletimize zeval vermesin. Allah’ım güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Hepsi çok güzel çalıştılar. Onları Allah’ın izniyle yok ettiler. Ne yazık ki onlardan bin tane ölse, bir polis etmez. Polislerimize çok üzüldük.

Daha önce yaklaşık 2 yıl önce bir operasyon yapıldığını duymuştum. Ama bu şekil bir olay olmamıştı. Büyük çatışma olayın olduğu yerde oldu ama ilerideki uç mahallede de silah sesleri geliyordu. Çatışmanın yaşandığı binada oturanları tanımıyorum. Böyle bir şeyle buranın anılması çok üzücü. Mahallemizin bu şekilde anılmasını istemezdim. Çok yakın bir noktada da okul var. Bundan sonra insanlar korkar yani."