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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 205 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme kararıyla tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, kentte ayrı bir olay kapsamında iki kişinin üzerinde yapılan aramalarda toplam 20,87 gram uyuşturucu madde bulundu. Söz konusu şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.