Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte düzenlenen ‘2024-2025 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı’nda terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Vali Usta, özellikle IŞİD’e yönelik operasyonlarda 8 şüphelinin firari durumda olduğunu açıkladı.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Eren Deneri ve basın mensupları katıldı.

33 IŞİD operasyonu

Vali Usta’nın verdiği bilgilere göre, 2024-2025 döneminde DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanına yönelik 33 operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 206 kişi hakkında işlem başlatıldı, 198 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 66’sı tutuklanırken, 72 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 kişi savcılık, 49 kişi ise kolluk tarafından serbest bırakıldı. 8 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ayrıca “IŞİD terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlarından 23 projeli dosya hazırlandığı, bu dosyalar kapsamında 65 kişinin tutuklandığı, 70 kişinin ise adli kontrolle serbest kaldığı ifade edildi.