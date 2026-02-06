Transfer döneminde son saatler: Fenerbahçe'de forvet operasyonu...

Yeniçağ Gazetesi
NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA: DEPREM KRİTİK YERDE
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe, forvet hattına takviye yapmak istiyor. İşte o isimler...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine saatler kala forvet operasyonunu sürdürüyor.

Devre arasında kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de yol ayrılıkları da yaşandı.

Forvet hattına sadece Sidiki’yi takviye eden sarı-lacivertli ekipte, En-Nesyri ve Duran’la da yollar ayrıldı.

Fenerbahçe’de forvet hattı için 3 isim hala ön planda. İşte o futbolcular...

Brian Brobbey

Darwin Nunez

Yuri Alberto

Sarı-lacivertli ekip, son ana kadar forvete takviye yapabilir. Fenerbahçe yoğun uğraş veriyor.

Kaynak: Diğer
