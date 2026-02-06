Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine saatler kala forvet operasyonunu sürdürüyor.
Transfer döneminde son saatler: Fenerbahçe'de forvet operasyonu...
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe, forvet hattına takviye yapmak istiyor. İşte o isimler...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Devre arasında kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de yol ayrılıkları da yaşandı.
Forvet hattına sadece Sidiki’yi takviye eden sarı-lacivertli ekipte, En-Nesyri ve Duran’la da yollar ayrıldı.
Fenerbahçe’de forvet hattı için 3 isim hala ön planda. İşte o futbolcular...
Brian Brobbey
Darwin Nunez
Yuri Alberto
Sarı-lacivertli ekip, son ana kadar forvete takviye yapabilir. Fenerbahçe yoğun uğraş veriyor.
