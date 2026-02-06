İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturmasında tutuklama kararları çıktı. Aralarında Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ile “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 21’i gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi, 2 kişi hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

Hâkimlik, aralarında Ali Kaya’nın da yer aldığı 14 kişinin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Tutuklama talebinin ardından Dilek İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu,

"Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten!" ifadelerini kullandı.