Yahşi Cazibe ile tanınan oyuncu, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşıp daha sakin bir yaşam sürmeyi seçmişti. Organik tarım üzerine eğitim aldıktan sonra Ayvalık’a yerleşen Gürbüz, zamanının büyük kısmını zeytin hasadı ve üretim süreçleriyle ilgilenerek geçiriyordu.

Köy hayatına uyum sağlayan oyuncu, üretimin her aşamasında aktif rol aldı. Zeytinlerin yağa dönüşüm sürecini yakından takip eden Gürbüz, fabrikada beklediği anları “Bu da emeğin bir parçası” notuyla paylaşmıştı. Sağlık sebeplerini de göz önünde bulundurarak bu yaşam tarzını benimseyen oyuncu, İstanbul’dan uzaklaşma kararı almıştı.

Doğaya olan bağlılığını sık sık dile getiren Gürbüz, yeşilin ve mavinin içinde olmanın kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor. Ona göre mutluluk; beton binalar yerine ağaç manzarasıyla uyanmak, alışveriş merkezleri yerine patikalarda yürümek demek.

Son dönemde Kral Kaybederse ile ekranlara geri dönen oyuncu, yoğun tempoya rağmen doğadan kopmuyor. Son olarak Narköy’de yağmur altında yürüyüş yaparken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sarı yağmurluğu ve çamurlu yollardaki doğal halleri takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.