Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Baharın etkisini göstermesiyle birlikte doğada oluşan renkli manzaralar vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. İlçenin çeşitli bölgelerinde çiçeklenen ağaçlar görsel şölen sunarken, doğanın yeniden canlanması bahar atmosferini hissettirdi. Yağışların ardından açan beyaz çiçekler ise kartpostalı andıran görüntüler oluşturdu.

Çiçek açan ağaçların bulunduğu alanlara gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek manzaranın keyfini çıkardı. Özellikle sabah saatlerinde ortaya çıkan eşsiz görüntüler büyük beğeni topladı. Baharın gelişiyle meyve ağaçlarının çiçeklenmesi bölgeyi adeta beyaza bürürken, vatandaşlar hava koşullarının elverişli devam etmesi halinde bu yıl ürün veriminin yüksek olacağını ifade etti.