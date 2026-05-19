Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı: Binlerce kişi alınacak: İşte kadro dağılımı ve şartlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuruları başladı. Farklı kadrolar için ilan yayımlanırken, başvuru şartları, tarihleri ve süreç detayları adayların takibinde. Başvurular yalnızca dijital ortamda alınacak.

GSB’nin yayımladığı duyuruyla birlikte personel alım süreci resmen başlatıldı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar için kadro dağılımı, şartlar ve başvuru detayları açıklandı. İşlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Başvurular 18 Mayıs – 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar sadece e-Devlet Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir kadro ve bir il için başvuru yapabilecek.

Başvuruyu tamamlayan adaylar için sonradan bilgi değişikliği yapılamayacağı belirtilirken, tüm şartların başvuru bitiş tarihi itibarıyla eksiksiz sağlanması gerektiği vurgulandı.

GSB PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alım kapsamında koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadroları yer alıyor.

Toplam 2.610 kişilik istihdam planında dağılım şöyle açıklandı:

150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (lisans – KPSS P3)
1.000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ön lisans – KPSS P93)
783 Destek Personeli (temizlik – KPSS P94)
677 Destek Personeli (bakım-onarım – KPSS P94)

Bakım-onarım grubunda elektrik, sıhhi tesisat, iklimlendirme, havuz suyu operatörlüğü ve marangozluk gibi alanlar bulunuyor.

