Kaza, Burdur- Antalya Karayolu Beşkavak Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Furkan K. yönetimindeki 34 HPY 940 plakalı otomobil Burdur yönüne seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ömer Faruk K. ile birlikte otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulasnlarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.