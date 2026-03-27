Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Veriler yabancı yatırımcının hem hissede hem de tahvilde satışının devam ettiğini ortaya koydu. ABD, İsrail-İran savaşı başlamadan önceki hafta 27 Şubat’a kadar devlet tahvillerine 4.6 milyar dolar net giriş yapan yabancı yatırımcılar yılbaşından bu yana üç haftanın ardından devlet tahvillerinde 139.3 milyon dolar net satışçı pozisyonuna döndü.

Merkez Bankası verilerine göre martın ilk üç haftasında yabancı yatırımcı devlet tahvillerinde 4 milyar 733,4 milyon dolar, hisse senedinde ise 1 milyar 215 milyon dolar net satış yaptı. Yabancının devlet tahvilleri ve hisse senetlerinde net çıkışı 5 milyar 948,4 milyon doları gördü.

SAVAŞ ÖNCESİ GİRİŞ 8.3 MİLYAR DOLARDI

Ekonomim'in haberine göre, Ramazan Bayramı nedeniyle 3.5 gün açık olan Türkiye piyasalarında yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasında net satışı 137.63 milyon dolar, devlet tahvillerinde ise 130.07 milyon dolar olarak hesaplandı. Yabancı yatırımcıların yılın başından savaşa kadar olan dönemde devlet tahvillerinde 4 milyar 594,1 milyon dolarlık, hisse senedi piyasalarında ise 2 milyar 414 milyon dolarlık net girişi bulunuyordu. Özel sektör tahvillerinde ise bu yıl 27 Şubat ile biten haftaya kadar yabancı yatırımcının net alımı 1 milyar 300 milyon dolara ulaşmıştı.