Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturcu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel Türkiye'ye döndü.
İstanbul Havaalanı'na indikten sonra gözaltına alınan ünlü oyuncu, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Hande Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
GÖZALTI KARARI VERİLEN DİĞER İSİMLER
Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında, Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari bulunuyordu.