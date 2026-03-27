TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

ALKOLLÜ İÇECEK MARKALARINA YENİ KISITLAMALAR

Kanun teklifiyle, köylerin statü değişikliği ve mevcut kanunda uygulanmakta olan mesafelerin 1936 yılına göre değerlendirilmiş olması sebebiyle Çeltik Ekimi Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, çeltik ekim alanının yerleşim yerlerine uzaklığı yeniden belirleniyor. Buna göre, çeltik tarlaları, il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek. Uzaklıklar, köy ve mahallelerde en kenar evin dış çevresi ile çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek belirlenecek.

SPONSORLUK VE MARKA GÖRÜNÜRLÜĞÜNE YASAK

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda yapılan değişiklikle, alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanları, ürünlerinin marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleri ile bunları çağrıştıran diğer isim veya işaretleri kullanarak destek olamayacak.

Alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten firmaların isim, marka ve logolarını çağrıştıracak unsurlar; iş yerlerinde, vitrinlerde, satış alanlarında ve etkinliklerde bulundurulamayacak. Ayrıca farklı türde alkollü içkilerin marka isimlerinin birbirinin yerine kullanılması da yasaklanacak.

DENETİM VE YAPTIRIMLAR YERELDE OLACAK

Yurt genelinde 22.00 ila 06.00 saatleri arasında uygulanan perakende alkol satış yasağına ilişkin denetimlerde de değişikliğe gidiliyor. Buna göre ihlallerle ilgili idari yaptırım uygulama yetkisi doğrudan mahalli mülki idarelere devredilecek.

İŞLETMELERE UYUM SÜRESİ VERİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında, satış yapan işletmelere kurallara uyum sağlamaları için yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süre tanınacak. Bu kapsamdaki ürünlerin ise 3 ay içinde yeni kurallara uygun hale getirilmesi gerekecek. Uygun olmayan ürünler bu sürenin ardından piyasaya sunulamayacak.