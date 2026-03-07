Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarında Türkçe olarak verilmesi zorunlu derslere giren yabancı uyruklu öğretmenler için yeni bir düzenleme getirdi. Bu öğretmenlerden en az C1 seviyesinde Türkçe yeterlilik belgesi istenecek.

AA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, Bakanlık özel okullarda Türkçe zorunlu derslerde görev alacak yabancı eğitim personelinin niteliklerini belirlemek amacıyla çalışma yaptı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce illere iletilen yazıda, ilgili kanun uyarınca ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ile inkılaplarını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Türk kültürüne dair diğer derslerin yabancı dille okutulamayacağı vurgulandı. Bu derslere ilişkin ödev ve araştırma ödevlerinin de yalnızca Türkçe yapılabileceği kaydedildi.

Yazıda, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki "Kurumlarda öğretim dili Türkçedir" kuralı hatırlatıldı. Yönetmeliğe göre dersler Türkçe işlenirken, merkezi sınavla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı olan ortaöğretim kurumlarında matematik ile fen grubu dersleri için birinci yabancı dille öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi durumunda bu dersler yabancı dille de okutulabiliyor. Özel öğretim kurumları ile uluslararası program uygulayan okullarda bu öğrenci sayısı şartı aranmıyor. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ise meslek dersleri protokol veya proje çerçevesinde yabancı dille yürütülebiliyor.

EN AZ C1 DÜZEYİNDE BELGE TALEP EDİLECEK

MEB'in gerçekleştirdiği çalışma sonucu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından başlayarak özel okullarda Türkçe zorunlu dersleri verecek yabancı uyruklu personelden Bakanlıkça tanınan en az C1 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi istenecek.

Şu anda bu derslerde görev yapan yabancı uyruklu eğitim personelinin ise belgeyi bir sonraki eğitim-öğretim yılının bitimine dek çalışma izni veren kuruma sunması zorunlu olacak.