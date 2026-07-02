Teknoloji devi Xiaomi, son tüketiciye hitap eden SU7 ve YU7 modellerinin ardından otomotiv pazarındaki iddiasını artırmaya hazırlanıyor. Çin’de yoğun kamuflaj altında test edilirken görüntülenen iki kapılı yeni bir spor otomobil prototipi, şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en agresif ve en yüksek performanslı model olacağını gösteriyor.

TASARIMDA PİST ODAKLI DOKUNUŞLAR VE SU7 ESİNTİLERİ

Sızdırılan test aracının üzerinde herhangi bir marka logosu yer almasa da, arka kısımda kullanılan halka biçimindeki bütünleşik LED aydınlatma tasarımı ve genel gövde hatları, prototipin doğrudan Xiaomi'ye ait olduğunu kanıtlıyor. Alçak gövde yapısı, genişletilmiş çamurluklar ve damla formundaki tavan çizgisi, markanın SU7 Ultra modelinde kullandığı aerodinamik tasarım dilini taşıyor. Aracın yüksek hızlarda yere basma kuvvetini artırmak için kuğu boynu tarzı sabit bir arka rüzgarlık (spoyler), devasa bir arka difüzör ve çok kollu jantların arkasına gizlenmiş büyük performans fren sistemleri ile donatıldığı görülüyor.

DÖRT MOTORLU SİSTEMLE 2.054 BEYGİR GÜÇ İDDİASI

Yeni canavarın gövdesinin altında yatan teknik detaylar ise dudak uçuklatıyor. Sızıntılara göre Xiaomi, daha önce AR-GE aşamasında duyurduğu ancak henüz hiçbir seri üretim modelinde kullanmadığı dört elektrik motorlu hiper güç ünitesini bu modelde devreye alacak. Şirketin kendi üretimi olan iki adet V8S elektrik motoru ile yeni nesil iki yüksek performanslı motorun birleşimi, araca toplamda 2.054 beygirden fazla güç sağlayacak.

GELİŞMİŞ ŞASİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ALTYAPI

Bu seviyedeki ekstrem bir gücü kontrol altında tutabilmek amacıyla araç, 48 voltluk dijital elektrik mimarisi üzerine inşa edilen tamamen aktif ve akıllı bir şasi sistemiyle gelecek. Her tekerlek için bağımsız çalışan 4.6 kW gücündeki elektronik süspansiyonlar ve mekanik bağı ortadan kaldıran yazılım tabanlı direksiyon teknolojisi (steer-by-wire), yüksek hızlı virajlarda gövde salınımını sıfıra indirerek maksimum yol tutuşu sunacak. Ayrıca batarya tarafında, pist kullanımlarındaki ani yüksek deşarj oranlarının yarattığı ısıyı engellemek adına SU7 Ultra sedan modelinden türetilen gelişmiş soğutma döngüleri kullanılacak.

KÜRESEL STRATEJİNİN EN ÖNEMLİ HALKASI OLACAK

Henüz ismi resmi olarak doğrulanmayan ve otomotiv dünyasında şimdiden "Xiaomi GT" olarak anılmaya başlanan modelin, markanın lüks segmentteki prestijini pekiştirmesi amaçlanıyor. Xiaomi'nin 2027 yılının ikinci yarısında başlamayı planladığı küresel pazarlara açılma ve uluslararası genişleme stratejisinde bu iki kapılı performans modelinin, Avrupa gibi rekabetçi pazarlarda markanın mühendislik kabiliyetini kanıtlayan bir imaj lideri olması bekleniyor.