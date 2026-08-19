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Otomotiv sektörüne hızlı bir giriş yapan teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç pazarında 29 ay gibi kısa bir sürede 500 bininci SU7 teslimatını gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. YU7 SUV serisiyle birlikte yollardaki toplam araç sayısını 760 binin üzerine çıkaran marka, ilk dönemdeki patlamalı büyümenin ardından 2026 yılının ilk yarısında daha sakin bir grafik sergiliyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre, Temmuz ayında 21 bin 044 adet SU7 teslimatı yapıldı. Bu rakam bir önceki aya kıyasla yüzde 3,09 oranında bir artışa işaret etse de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,79'luk bir gerilemeyi gözler önüne seriyor. YU7 serisiyle birlikte Temmuz ayındaki toplam teslimat 31 bin 267 adede ulaşırken, yılın ilk 7 ayında toplam 216 bin 322 araç satışı kaydedildi.

YIL SONU HEDEFİ RİSKE GİRDİ

Markanın 2026 yılı için belirlediği 550 bin adetlik iddialı teslimat hedefi, mevcut performans karşısında zorlu bir sınava dönüşmüş durumda. Yılın ilk 7 ayı tamamlanırken hedefin yalnızca yüzde 39'una ulaşılabildi. Xiaomi EV'nin yıl sonu hedefini yakalayabilmesi için kalan 5 aylık süreçte aylık ortalama 67 bin adetlik teslimat temposuna ulaşması gerekiyor. Bu durum, mevcut aylık satış performansının iki katından fazla artırılmasını zorunlu kılıyor.

KOZLAR EREV SEGMENTİNDE MASAYA SÜRÜLÜYOR

Pazardaki yavaşlamayı kırmak isteyen Xiaomi, stratejik bir adımla menzil uzatmalı elektrikli araç (EREV) segmentine geçiş yapıyor. Şirket, Sky Nomad adını verdiği yeni araç serisi kapsamında 7 koltuklu N90 Max ve 5 koltuklu N70 Max modellerini tanıttı. Eylül ayında resmi satışı başlayacak olan bu yeni modeller, rakiplerine kıyasla sunduğu uygun fiyat avantajıyla dikkat çekiyor.

Çin pazarında Tesla Model Y L modelinin belirgin şekilde altında fiyatlandırılan yeni EREV serisi; Tesla, Li Auto ve Huawei destekli Aito modellerine doğrudan rakip olacak. Xiaomi EV, önümüzdeki günlerde düzenlenecek 2026 Chengdu Otomobil Fuarı'nda yeni modelleri de dahil olmak üzere tüm ürün gamını sergileyerek gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.