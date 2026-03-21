Bu yıl 139. kez düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası’nda önemli bir yeniliğe imza atılıyor. Organizasyon komitesi, 2026 sezonunda “Video İnceleme Teknolojisi”nin kullanılacağını duyurdu.

Teknoloji tüm kortlarda değil, yalnızca altı ana sahada uygulanacak. Merkez kortun yanı sıra 1, 2, 3, 12 ve 18 numaralı kortlar bu sistemle donatılacak.

Yapılan açıklamaya göre tenisçiler, topun dışarıda sayılmaması, faul vuruşu ya da temas gibi hakem kararlarına itiraz edebilecek.

Oyuncuların, puan bittikten sonra veya oyun durduğunda inceleme talebinde bulunmaları gerekecek. Ayrıca ralliyi anında durdurmaları da itiraz şartları arasında yer alacak.

Tenisin en prestijli çim kort organizasyonu olan Wimbledon, 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.