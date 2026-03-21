Lycra, 2024 senesinden beri mali sorunlarla mücadele ediyordu. Şirketin yaklaşık 700 milyon dolar değerinde dolar cinsinden tahvili ve gelecek sene vadesi dolacak 150 milyon dolarlık kredi borcu bulunuyor.
68 yıllık dev marka iflas etti: Sektörde şok etkisi yarattı
68 yıllık ikonik moda markası Lycra, 1,2 milyar dolarlık borç yükü sebebiyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, finansal sıkıntılar sebebiyle 17 Mart tarihinde ABD'de iflas koruması için resmi başvurusunu yaptı.Derleyen: Baran Yalçın
Bloomberg Law'a açıklamalarda bulunan kaynaklara göre firma, bu süreçte bankalardan mali danışmanlık hizmeti alıyor.
Şirket, önceden düzenlenmiş bir iflas başvurusu ile finansal yeniden yapılandırma sürecini hızlandırmayı planlıyor. Plan kapsamında 1,2 milyar dolar uzun vadeli borç silinecek ve operasyonları desteklemek için 75 milyon dolardan fazla ek fon sağlanacak.
Lycra CEO'su Gary Smith, başvuru ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, "Bu adımla borçlarımızı önemli ölçüde azaltacak ve finansal temellerimizi güçlendireceğiz. Müşterilerimize hizmet vermeye, iş ortaklarımızı desteklemeye ve kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.
Başvuru sürecinin mevcut operasyonları, tedarikçileri veya 2 bin çalışanı etkilemesi beklenmiyor.
2019 SENESİNDE SATILMIŞTI
Lycra, 2019 senesinde Çinli marka Shandong Ruyi tarafından 2,6 milyar dolara satın alınmıştı. Şirket daha önce 2022 yılında Ruyi'nin kredi temerrüdü sonrası yeniden yapılandırılmıştı.
Gerçekleştirilen açıklamaya göre, prepackaged plan şirketin ana finansal alacaklılarıyla yapılan uzun görüşmeler sonucunda elde edilen ortak anlaşmayı yansıtıyor. Tarafların neredeyse tamamının desteğiyle, şirketin iflas sürecinden 45 gün içinde çıkması bekleniyor.