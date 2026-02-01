Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler finali büyük bir mücadeleye sahne oldu. Dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, turnuvada 10 kez şampiyonluk yaşamış Sırp raket Novak Djokovic ile Rod Laver Arena'da karşılaştı.

İlk sete hızlı başlayan Djokovic, servis kırarak 6-2'lik skorla öne geçti. Ancak Alcaraz, ikinci sette servis kırarak durumu eşitledi ve seti 6-2 kazandı. Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren Alcaraz, 6-3 ile öne geçerek avantajı elde etti.

Son set ise başa baş geçti. Fakat Alcaraz, rakibine üstünlük kurarak 7-5’lik skorla maçı 3-1 kazandı ve Avustralya’da şampiyonluğa ulaştı.

KARİYERİNİN İLK AVUSTRALYA AÇIK ŞAMPİYONLUĞU

Bu zaferle Carlos Alcaraz, kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandı. Daha önce Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık'ta ikişer şampiyonluk yaşamış olan Alcaraz, böylece 6. Grand Slam zaferini elde etti.

TARİHE GEÇTİ: KARİYER GRAND SLAM YAPMAYI BAŞARDI

Carlos Alcaraz, bu zaferle Kariyer Grand Slam yapmayı başaran en genç tenisçi olarak tarihe geçti. Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık şampiyonluklarına ek olarak, ilk kez Avustralya Açık zaferini kazanan Alcaraz, dört büyük turnuvada da şampiyon olmayı başaran 9. erkek tenisçi oldu.

Ayrıca, 22 yıl 272 günle bu başarıyı elde eden Alcaraz, 1938'de Kariyer Grand Slam yapan Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırarak, 4 büyük turnuvada da şampiyon olan en genç tenisçi unvanını kazandı.