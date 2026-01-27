Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Konuyla ilgili siyah-beyazlı ekipten resmi açıklama yapıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN İLK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş’tan konuyla ilgili ilk resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah'tan rahmet, futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz"

WILFRED NDIDI KİMDİR? FUTBOL KARİYERİNDE HANGİ KULÜPLER VAR?

Tam adı Onyinye Wilfred Ndidi olan başarılı futbolcu, 16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya’nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

Futbola genç yaşta başlayan Ndidi, profesyonel kariyerine Belçika Ligi ekiplerinden Genk’te adım attı. Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren genç yetenek, 2017 yılında Premier Lig ekibi Leicester City’ye transfer oldu.

Wilfred Ndidi, Leicester City formasıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi.

Orta sahada defansif görevleri üstlenen ve rakip ataklarını kesmedeki başarısıyla tanınan Ndidi, özellikle top kapma ve pas arası istatistiklerinde ligin en iyileri arasında yer aldı.

İngiltere Premier Lig tecrübesi, onun hem fiziksel gücünü hem de taktiksel zekâsını geliştirmesinde büyük rol oynadı.

Nijerya Milli Takımı formasını da uzun süredir başarıyla terleten Ndidi, Afrika Kupası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda ülkesini temsil etti.

Takımın orta sahadaki denge unsurlarından biri olan Ndidi, savunmadan hücuma geçişlerdeki rolüyle teknik direktörlerin güvenini kazandı.