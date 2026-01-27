Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek: Tarih belli oldu

4B BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar maaşlarını her ayın 25’inde

Son iki hanesi 3 ve 1 olanlar her ayın 26’sında

Son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27’sinde

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü her ayın 28’i olur

Tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsamda yer alır.