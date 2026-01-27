Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli aylığı yüzde 12,19’luk zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL’ye gelmişti. Ancak yapılan zam oranı 30 bin TL olan açlık sınırının çok altında kaldı.
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek: Tarih belli oldu
Emekli maaşlarına yapılan düzenlemenin ardından maaşların ne zaman ödeneceği ise merak konusu oldu. 3 bin 199 TL’lik maaş farklarının ne zaman ödeneceği ise konuşulmaya başlandı. Ankara kulislerinde beklenen senaryo ise şimdiden konuşulmaya başlandı.Derleyen: Süleyman Çay
Açlık sınırı altında mücadele eden emeklilere ise iktidar yeni bir düzenleme ile en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye çıkardı.
Bu düzenleme, yüzde 12,19 zamla 20 bin TL’nin altında kalan ve kök maaşı 17 bin 827 TL’den düşük olan emeklileri de kapsadı.
Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin yasa henüz Resmi Gazete’de yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi şimdiden bekleniyor. Bu yüzden bu gece ve hafta boyunca emeklinin gözü Resmi Gazete'de olacak.
Ankara kulislerinde beklenen senaryo ise bu hafta içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından maaş farklarının ödenmesi yönünde. Bu hafta ödeme yapılmaz ise maaş farkları diğer ayki maaşlara yansıyacak.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları tahsis numaralarına göre 17’si ile 27’si arasında ödeme tarihleri değişiklik gösteriyor.
4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde
Son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde
Son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda
Son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde
Son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde
Son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde
Son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde
Son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde
Son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde
Son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alıyor.
4B BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar maaşlarını her ayın 25’inde
Son iki hanesi 3 ve 1 olanlar her ayın 26’sında
Son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27’sinde
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü her ayın 28’i olur
Tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsamda yer alır.