Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalarak, play-off oynamayı yüzde 99 garantiledi.
Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında çıktığı 7 maçta 10 puan topladı ve haftaya 17. sırada giriş yaptı.
MUHTEMEL RAKİPLER
İşte Galatasraay'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı muhtemel takımlar ve oranları...
10- Tottenham (Yüzde 5)
9- Atletico Madrid (Yüzde 5)
8- PSG (Yüzde 6)
7- Chelsea (Yüzde 8)
6- Juventus (Yüzde 9)
5- Sporting (Yüzde 9)
4- Dortmund (Yüzde 10)
3- Atalanta (Yüzde 11)
2- Inter (Yüzde 12)
1- Newcastle (Yüzde 15)