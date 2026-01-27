Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının son maçında Manchester City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin play-off turunda karşılaşabileceği en muhtemel rakipler duyuruldu.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalarak, play-off oynamayı yüzde 99 garantiledi.

1 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında çıktığı 7 maçta 10 puan topladı ve haftaya 17. sırada giriş yaptı.

2 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 3

MUHTEMEL RAKİPLER

İşte Galatasraay'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı muhtemel takımlar ve oranları...

3 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 4

10- Tottenham (Yüzde 5)

4 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 5

9- Atletico Madrid (Yüzde 5)

5 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 6

8- PSG (Yüzde 6)

6 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 7

7- Chelsea (Yüzde 8)

7 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 8

6- Juventus (Yüzde 9)

8 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 9

5- Sporting (Yüzde 9)

9 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 10

4- Dortmund (Yüzde 10)

10 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 11

3- Atalanta (Yüzde 11)

11 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 12

2- Inter (Yüzde 12)

12 13
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 13

1- Newcastle (Yüzde 15)

13 13
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro