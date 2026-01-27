Benzinin litre fiyatı gece yarısı uçtu. Benzinin litre fiyatına 1,11 TL zam geldi. İstanbul’da benzin 55 TL’yi, Ankara ve İzmir’de 56 TL’yi aştı.

Araç sahipleri güne zamlı fiyatlarla uyanırken, akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar bir kez daha değişti. Benzine zamlı tarifeler gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Yeni benzin fiyatları (zam sonrası) İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlandırma şöyle:

İstanbul: 55,23 TL

Ankara: 56,15 TL

İzmir: 56,43 TL

SIRADA MOTORİN VE OTOGAZ MI VAR?

Benzine gelen son zammın ardından gözler motorin ve otogaza çevrildi. Piyasa beklentilerine göre, petrol ve döviz kurundaki mevcut durumun devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde diğer akaryakıt ürünlerinde de zam gündeme gelebilir.