Beşiktaş, devre arasındaki ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi doğrultusunda Yasin Özcan'ı da takas anlaşması dahilinde kadrosuna kattı.

Belçika Pro Lig ekibi Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Siyah-beyazlı ekip, yeni transferi Yasin Özcan'ın bu akşam 20.40'ta İstanbul'da olacağını açıkladı.

Aston Villa'dan Anderlecht'e kiralanan genç futbolcu, Belçika ekibinin A Takım formasıyla bu sezon, 6 maça çıktı.