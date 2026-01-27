Okan Buruk Manchester City’e özel silahını devreye soktu: Galatasaray 40 milyon euroluk yıldızı kaptı getiriyor, işte imza atacağı tarih

KAPIYI 40 MİLYON EURO’DAN AÇTILAR

Kapıyı 40 milyon Euro'dan açan Villarreal, pazarlıklara rağmen 35 milyon Euro'nun altına düşmüyor. Ancak Galatasaray yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm şartları zorladığı ifade edildi.