Süper Lig devi Galatasaray’da orta saha transferi için düğmeye basıldı. Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalmak isteyen sarı-kırmızılı ekip gözünü 40 milyon euroluk yıldıza dikti. Teknik direktör Okan Buruk’un Senegalli yıldızın Manchester City maçına kadar transferinin yapılması doğrultusunda talimat verdiği öğrenildi.
Okan Buruk Manchester City’e özel silahını devreye soktu: Galatasaray 40 milyon euroluk yıldızı kaptı getiriyor, işte imza atacağı tarih
Galatasaray’da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Özellikle orta sahaya ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı ekipten sürpriz bir hamle geldi. Cimbom, Afrika Kupası’nda şov yapan Pape Gueye için kolları sıvadı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin detayları…
Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi isimleri kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Ancak Cimbom’un asıl bütçeyi orta sahaya ayırdığı ortaya çıktı.
Kulisten gelen son dakika bilgisine göre Cimbom’un Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçına kadar orta sahaya ek bir transfer yapmak istediği ifade edildi.
OKAN BURUK’UN ORTA SAHADAKİ YENİ GÖZDESİ OLACAK
Teknik direktör Okan Buruk’un verdiği listeye göre sarı-kırmızılı yönetimin, Villarreal’de forma giyen Pape Gueye için düğmeye bastığı öğrenildi.
Senegal'i Afrika Kupası şampiyonu yapan golü atan Pape Gueye'yi, Okan Buruk çok beğeniyor ve kadrosunda görmeyi istiyor.
KAPIYI 40 MİLYON EURO’DAN AÇTILAR
Kapıyı 40 milyon Euro'dan açan Villarreal, pazarlıklara rağmen 35 milyon Euro'nun altına düşmüyor. Ancak Galatasaray yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm şartları zorladığı ifade edildi.
İspanyol ekibi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli ön libero ise kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır durumda.
27 yaşındaki Gueye, futbol altyapısını Fransa'da aldı ve defansif yönü kuvvetli bir orta saha oyuncusu.
Tam adıyla Pape Alassane Gueye, 24 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Montreuil kentinde doğdu.
Hem Fransa hem de Senegal vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı ve ülkesiyle iki kez Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşadı.