CNBCE'nin haberine göre WhatsApp, süreli mesajlar özelliğinde önemli bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Mevcut sistemde mesaj gönderildiği an başlayan geri sayım, kullanıcıların uzun süre açılmayan mesajları okuyamadan silinmesi sorununa yol açıyordu. Test aşamasındaki "After Reading" (Okunduktan Sonra) özelliğiyle birlikte, silinme kronometresi ancak alıcı mesajı gerçekten açıp okuduğu andan itibaren devreye girecek.

Beta aşamasında olan yeni özellikle birlikte kullanıcılar, mesajın okunduktan sonra 5 dakika, 1 saat veya 12 saat içinde otomatik olarak silinmesini tercih edebilecek. Eğer gönderilen mesaj karşı tarafça hiç açılmazsa, sistem güvenlik gerekçesiyle mesajı 24 saatin sonunda otomatik olarak temizleyecek.

Varsayılan olarak kapalı gelecek olan bu gizlilik özelliği, isteğe bağlı olarak sadece istenen sohbetlerde manuel olarak aktif edilebilecek. WhatsApp'ın bu yeni sistemi beta testlerinin ardından tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise henüz netlik kazanmadı.