ATM'den para çekme limitleri tamamen değişti: Bankalarda bayram anlaşması

Bankalar sadece fiziki kartla yapılan işlemlerde değil, mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen QR kodla çekim limitlerinde de esnekliğe gitti. Ancak bu noktada her bankanın politikası aynı değil. Örneğin Vakıfbank’ta fiziki kartla para çekme limiti 20.000 TL’ye kadar çıkarken, QR kodla çekim sınırı 5.000 TL’de kalıyor. Bu nedenle vatandaşların işlem yapmadan önce ilgili bankanın mobil uygulamasından güncel limit profillerini kontrol etmeleri önem arz ediyor.