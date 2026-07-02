WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha işlevsel hale getirmek amacıyla alt gezinme çubuğunda önemli yapısal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Henüz test aşamasında olan ve beta kullanıcılarına sunulmayan bu yeni düzenleme, popüler mesajlaşma uygulamasının rehber yönetimini merkeze alan daha modern bir arayüz yapısına geçiş yapacağını gösteriyor. Değişiklik, uygulamanın Android ve iOS platformlarındaki kullanıcı deneyimini standartlaştırma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

GÜNCELLEMELER SEKMESİ SOHBETLERE TAŞINIYOR

Yeni arayüz tasarımı kapsamında, mevcut "Güncellemeler" sekmesinin tamamen kaldırılması planlanıyor. WhatsApp, daha önce durum güncellemelerini sohbet listesinin en üstüne taşıyarak Instagram hikaye yapısına benzer bir formata getirmişti. Şimdi ise kanalların da aynı şekilde "Sohbetler" alanı içerisine entegre edilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu iki içeriğin taşınmasıyla alt gezinme çubuğunda açılacak boşluk, kullanıcıların sıkça ihtiyaç duyduğu rehber erişimi için değerlendirilecek.

YENİ KİŞİLER SEKMESİ İLE ANLIK DURUM KONTROLÜ

Geliştirilmekte olan "Kişiler" sekmesi, kullanıcıların favori kişilerine hızla ulaşmasını sağlayacak bir yapıda tasarlanıyor. Listenin alt kısmında yer alacak tam rehberde, kullanıcılar alfabetik veya aktivite durumuna göre sıralama yapabilecek. Aktiviteye göre sıralama seçeneği tercih edildiğinde, o an çevrimiçi olan kullanıcıların yanında yeşil bir nokta belirecek. Gizlilik odaklı yaklaşım gereği, gizlilik ayarlarından "son görülme" veya "çevrimiçi" durumunu kapatan kullanıcılar bu özel aktivite listesinde ve yeşil nokta gösteriminde yer almayacak.

ANDROID VE IOS PLATFORMLARI ORTAK BİR YAPIDA BULUŞUYOR

WhatsApp'ın söz konusu gezinme güncellemelerini hem iOS hem de Android platformları için eş zamanlı olarak geliştirdiği belirtiliyor. Geliştirme sürecinde Meta AI sekmesinin kaldırılması gibi farklı konfigürasyonlar denenmiş olsa da, nihai kararın "Güncellemeler" sekmesinin kaldırılması yönünde olduğu ifade ediliyor. Her iki işletim sisteminde de daha tutarlı ve kullanıcı dostu bir gezinme yapısı sunmayı hedefleyen WhatsApp, hata payını minimize etmek için yeni arayüzü yoğun bir test sürecinden geçiriyor.