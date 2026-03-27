Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Taşkıran, halsizlik şikayetinin basit bir yorgunluk olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti. Taşkıran bu durumun farklı hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Taşkıran, halsizliğin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü ifade ederek, birçok hastalığın da belirtisi olabileceğine vurgu yaptı.

'HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR'

Taşkıran, "Halsizlik, yoğun iş temposu, uykusuzluk veya stres gibi nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi kansızlık (anemi), tiroid hastalıkları, vitamin eksiklikleri, enfeksiyonlar ve kronik hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu nedenle uzun süren halsizlik mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir." diye konuştu.

'2 HAFTADAN UZUN SÜRERSE VAKİT KAYBETMEYİN'

Taşkıran, halsizliğe yol açan faktörlerin "demir, B12 ve D vitamini eksiklikleri", "tiroid fonksiyon bozuklukları", "yetersiz ve düzensiz beslenme", "uyku kalitesinin düşük olması", "yoğun stres ve psikolojik faktörler" ve "kronik hastalıklar" olduğunu söyledi. Halsizliğin 2 haftadan uzun sürmesi, baş dönmesi, çarpıntı, kilo kaybı veya iştahsızlık gibi ek şikayetlerle birlikte görülmesi durumunda vakit kaybedilmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Halsizlikle mücadelede sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli olduğuna işaret eden Taşkıran, "dengeli ve düzenli beslenme", "günde en az 7-8 saat kaliteli uyku", "düzenli fiziksel aktivite", "yeterli su tüketimi" ve "stres yönetimi" önerilerinde bulundu.