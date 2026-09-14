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Voleybolu sokağa taşıyan ve farklı kurallarıyla oyuna yeni bir boyut kazandıran Red Bull Back Line, bu kez kumsala geliyor. Organizasyon kapsamında iki ayrı sahada üç gün boyunca karşılaşmalar oynanacak.

Kalamış Atatürk Parkı Plaj Voleybolu Sahaları'nda düzenlenecek turnuvanın eleme karşılaşmaları 25 ve 26 Eylül'de gerçekleştirilecek. Elemelerin ardından 27 Eylül'de Türkiye Finali oynanacak.

Toplam 64 takım ve 320 sporcunun mücadele edeceği organizasyonun sonunda Red Bull Back Line Türkiye şampiyonu belli olacak.

KAZANAN TAKIMIN SAHASI DARALACAK

Red Bull Back Line, klasik voleyboldan farklı kurallarıyla dikkat çekiyor. Karşılaşmalarda setler 11 sayı üzerinden oynanacak. Her setin ardından kazanan takımın sahası bir metre daralacak. Böylece seti kazanan ekip, bir sonraki sette daha küçük bir alanda mücadele edecek.

Servisin doğrudan sayıya dönüşmesi halinde ise takım iki sayı kazanacak. Eleme karşılaşmaları üç set üzerinden oynanırken, çeyrek finalden itibaren mücadeleler beş set üzerinden gerçekleştirilecek.

64 TAKIM TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MÜCADELE EDECEK

Turnuvaya katılacak takımlar, dört asıl ve bir opsiyonel yedek olmak üzere en fazla beş oyuncudan oluşabilecek. Karşılaşmalar sırasında sahada her zaman en az bir kadın ve bir erkek oyuncunun bulunması gerekecek.

Organizasyona Türkiye'de yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş oyuncular katılabilecek. Profesyonel veya hobi amaçlı voleybolla ilgilenen herkesin başvurabileceği turnuvada her oyuncu yalnızca bir takımın kadrosunda yer alabilecek.