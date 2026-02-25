UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe evinde 3-0 yenildiği Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

PEREIRA: 'İNANARAK GELDİKLERİNİ BİLİYORUM'

Pereira, "Yapabileceğimiz en kötü şey yarın kolay bir maç oynayacağımızı düşünmek. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini, kazanmak için geldiklerini biliyorum. Savaşacaklarını biliyorum. Biz de aynı mantıkla oynamak zorundayız." diyerek Fenerbahçe'ye karşı rehavete kapılmamaları gerektiğinin altını çizdi.

'BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ'

Portekizli teknik adam ayrıca "Eğer yapabilirsem 11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim. Hepsi kendilerini kanıtlamak için çok çalışıyorlar. Dengeyi kaybetme riskini göze alamayız. Taktik ve fiziksel olarak dengeyi bulmak zorundayız. Ama yarın bazı değişiklikler yapabiliriz." ifadelerini kullanarak rövanşta rotasyon yapabileceğinin sinyalini verdi.